Полунин о Никитине: «Он знает всех игроков «Локомотива» изнутри. Тренеры строили команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что можем выиграть Кубок Гагарина»

Александр Полунин рассказал о работе тренерского штаба «Локомотива».

Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2025, победив «Трактор» (4-1) в финальной серии.

– В чем силен Игорь Никитин как главный тренер?

– Просто он знает всех нас изнутри. Верит в нас и в то, что за счет тяжелого труда победа рано или поздно придет. Поэтому и игроки, и тренеры были уверены, что успех будет за нами.

– В чем «Локомотив» прибавил по сравнению с проигранным прошлогодним финалом против «Металлурга»?

– Думаю, во всем понемногу. Поработали плодотворно перед сезоном и по ходу регулярного чемпионата, подготовились к сезону и в особенности к плей-офф и учли все ошибки, которые мы совершили в том году. В итоге сделали шаг, которого от нас ждали, – и мы сами, и весь город. Ждали этого и шли к цели.

– Чем крут нынешний тренерский штаб «Локомотива»?

– Тем, что люди строили эту команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что мы можем выиграть Кубок Гагарина . Все нюансы нам объясняли, каждую деталь.

И отлично подготовили нас физически – здесь особенно хочу сказать спасибо нашему тренеру по физподготовке Дмитрию Владимировичу Пирожкову. Без всего этого у нас бы ничего не получилось, – сказал нападающий «Локомотива ».