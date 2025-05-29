Ахо про 1-4 от «Флориды»: «Только один клуб обыграл их за три последних сезона. Верим, что у «Каролины» есть все необходимые для победы над ними, но в этот раз снова уступили»
Себастьян Ахо объяснил поражение от «Флориды» в Кубке Стэнли.
«Каролина» вылетела из Кубка Стэнли в финале Восточной конференции после поражения от «Пантерс» со счетом 3:5 в пятом матче (1-4 в серии).
«Ты либо выиграл серию, либо проиграл. Если ты проиграл серию, то не имеет значения, произошло ли это в четырех матчах или в семи.
Но нам есть чем гордиться – парни никогда не сдаются, и это здорово.
Мы не смогли преодолеть соперника. У них отличная команда. Только один клуб обыграл их за три последних сезона, верно? Поэтому мы понимали, что будет тяжелой задачей постараться их обыграть.
И мы верим, что у нас есть все необходимое для этого, но в этот раз мы снова уступили», – сказал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Каролины»
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