Никишин сыграл 4 матча за «Каролину» в Кубке Стэнли после перехода из СКА по ходу сезона. Он сделал одну передачу при «минус 5» и 6 минутах штрафа
Александр Никишин сыграл больше 15 минут в 5-м матче с «Флоридой».
«Каролина» уступила «Флориде» (3:5, 1-4) в пятом матче финала Востока и завершила выступление в плей-офф в этом сезоне.
Защитник «Харрикейнс» Александр Никишин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», двух минутах штрафа, пяти силовых приема и игровом времени 15:36 (1:00 – в меньшинстве).
Хоккеист перешел в клуб НХЛ по ходу сезона после того, как СКА вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде.
В Кубке Стэнли Никишин провел четыре матча, в которых сделал одну передачу при полезности «минус 5» и 6 минутах штрафа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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