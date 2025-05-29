Никишин сыграл 4 матча за «Каролину» в Кубке Стэнли после перехода из СКА по ходу сезона. Он сделал одну передачу при «минус 5» и 6 минутах штрафа

Александр Никишин сыграл больше 15 минут в 5-м матче с «Флоридой».

«Каролина » уступила «Флориде» (3:5, 1-4) в пятом матче финала Востока и завершила выступление в плей-офф в этом сезоне.

Защитник «Харрикейнс» Александр Никишин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», двух минутах штрафа, пяти силовых приема и игровом времени 15:36 (1:00 – в меньшинстве).

Хоккеист перешел в клуб НХЛ по ходу сезона после того, как СКА вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде.

В Кубке Стэнли Никишин провел четыре матча, в которых сделал одну передачу при полезности «минус 5» и 6 минутах штрафа.