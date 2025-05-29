Барков обыграл Орлова один в один перед победным голом «Флориды» в 3-м периоде. У защитника завершается контракт с «Каролиной»
Александр Барков обыграл Дмитрия Орлова перед победным голом «Флориды».
«Флорида» обыграла «Каролину» (5:3, 4-1 в серии) в гостях в пятом матче финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.
В третьем периоде «Харрикейнс» сравняли счет, сделав его 3:3, однако на 13-й минуте периода «Пантерс» вновь вышли вперед благодаря голу Картера Верхэге.
Результативную передачу на Верхэге сделал капитан «Флориды» Александр Барков, который обыграл за воротами защитника «Каролины» Дмитрия Орлова и отдал пас партнеру практически на пустые ворота.
В пятом матче Орлов не сделал результативных действий при полезности «0» и игровом времени 19:47 (2:28 – в меньшинстве).
Его контракт с клубом с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год истекает после завершения этого сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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