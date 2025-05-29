Петан готов пойти на понижение зарплаты в «Ак Барсе» – он получал 65 млн рублей в год. Клуб может сохранить форварда («Бизнес Online»)

Ник Петан может остаться в «Ак Барсе».

Контракт канадского нападающего и клуба рассчитан до 31 мая. Его зарплата составляла 65 миллионов рублей за сезон.

По данным «Бизнес Online», изначально в казанской команде склонялись к тому, чтобы отпустить игрока и не продлевать с ним контракт.

Однако ситуация изменилась. «Ак Барс » готов к переговорам и рассматривают вариант сохранения легионера. Сообщается, что Ник Петан готов пойти на понижение в зарплате.

Петан отметился 44 (11+33) баллами в 47 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 13 матчах.