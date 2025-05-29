Петан готов пойти на понижение зарплаты в «Ак Барсе» – он получал 65 млн рублей в год. Клуб может сохранить форварда («Бизнес Online»)
Ник Петан может остаться в «Ак Барсе».
Контракт канадского нападающего и клуба рассчитан до 31 мая. Его зарплата составляла 65 миллионов рублей за сезон.
По данным «Бизнес Online», изначально в казанской команде склонялись к тому, чтобы отпустить игрока и не продлевать с ним контракт.
Однако ситуация изменилась. «Ак Барс» готов к переговорам и рассматривают вариант сохранения легионера. Сообщается, что Ник Петан готов пойти на понижение в зарплате.
Петан отметился 44 (11+33) баллами в 47 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 13 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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