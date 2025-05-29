Хэйден подписал односторонний 2-летний контракт с «Сиэтлом» с зарплатой 775 тысяч долларов. Форвард набрал 2 очка в 20 матчах регулярки НХЛ

«Сиэтл» и Джон Хэйден продолжили сотрудничество.

30-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Договор является односторонним. Кэпхит – 775 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Сиэтл » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка за результативность.

В АХЛ Джон Хэйден сыграл 44 игры за Коачеллу и отметился 27 (11+16) баллами в регулярном чемпионате. К ним он добавил 3 (1+2) очка в 6 матчах Кубка Колдера.