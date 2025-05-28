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Семин о том, стоит ли чествовать победителя Кубка Гагарина в Кремле: «Было бы круто. Почему бы и нет»

Александр Семин оценил идею чествовать победителя Кубка Гагарина в Кремле.

В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор».

– В этом сезоне было побито множество рекордов. Можно ли сказать, что из 17 сезонов КХЛ этот стал самым ярким и самым успешным? 

– Лига развивается, и народ начинает больше играть в хоккей, больше детской аудитории привлекается. Это здорово, что хоккей так популярен.

Владимир Путин поздравил главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина. В НХЛ обладателей Кубка Стэнли приглашают в Белый дом. Как вы считаете, было бы круто, если бы в Кремле чествовали победителя Кубка Гагарина?

– Это не мне уже решать, но было бы круто. Почему бы и нет.

– Можно ли сказать, что оборонительный хоккей эффективнее атакующего?

– Понятно, что зрителям нравится более зрелищный хоккей. Но ради результата приходится жертвовать и показывать такую игру, которая никому не нравится. Это спорт, – сказал двукратный чемпион мира Александр Семин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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