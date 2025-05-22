Вячеслав Козлов возглавит «Сочи». Он работает в штабе Кудашова в «Динамо» с 2021-го (Metaratings)

Вячеслав Козлов станет главным тренером «Сочи».

Об этом сообщает Metaratings. 53-летний специалист согласовал контракт с сочинским клубом. Руководство «Сочи » занимается поиском помощника.

Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в качестве игрока. Тренерскую карьеру он начинал помощником в «Спартаке», затем работал в «Авангарде».

С 2021 года Козлов работает в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо » в должности старшего тренера.