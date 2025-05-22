Вячеслав Козлов возглавит «Сочи». Он работает в штабе Кудашова в «Динамо» с 2021-го (Metaratings)
Вячеслав Козлов станет главным тренером «Сочи».
Об этом сообщает Metaratings. 53-летний специалист согласовал контракт с сочинским клубом. Руководство «Сочи» занимается поиском помощника.
Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в качестве игрока. Тренерскую карьеру он начинал помощником в «Спартаке», затем работал в «Авангарде».
С 2021 года Козлов работает в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо» в должности старшего тренера.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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