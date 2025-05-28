Макдэвид сохранил лидерство в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ – 24 очка в 15 играх. У Драйзайтля 23 в 15, у Рантанена – 21 в 17
Коннор Макдэвид сохранил лидерство в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (4:1, 3-1).
На счету 28-летнего канадца стало 24 (5+19) очка в 15 играх в текущем плей-офф, он сохраняет лидерство в гонке бомбардиров.
Его партнер Леон Драйзайтль (сегодня – 1+1) идет на втором месте с 23 (7+16) баллами в 15 матчах.
На третьем месте идет форвард «Далласа» Микко Рантанен (21 очко в 17 играх, 9+12), на четвертом – еще один форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс (18 в 15, 5+13).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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