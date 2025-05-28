Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке

Микко Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Далласа » не отметился результативными действиями в четвертом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном » (1:4, 1-3).

В текущем плей-офф на счету 28-летнего финна 21 (9+12) очков в 17 играх при полезности «минус 2». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.

При этом в последних 7 играх у нападающего нет заброшенных шайб при 3 результативных передачах и полезности «минус 4».