Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке
Микко Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф.
Форвард «Далласа» не отметился результативными действиями в четвертом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:4, 1-3).
В текущем плей-офф на счету 28-летнего финна 21 (9+12) очков в 17 играх при полезности «минус 2». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.
При этом в последних 7 играх у нападающего нет заброшенных шайб при 3 результативных передачах и полезности «минус 4».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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