«Чикаго» назначил Блэшилла тренером. При нем «Детройт» 6 лет подряд не выходил в плей-офф

«Чикаго» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера.

«Джефф –невероятно умный и талантливый тренер с более чем 25-летним опытом работы в лигах развития, НХЛ и на международной арене.

Он добивался успеха в развитии молодых игроков и сумел сочетать это с командными результатами – именно такая философия и видение будущего соответствуют нашему сегодняшнему положению и тому, куда мы стремимся.

Мы чрезвычайно рады началу новой главы под руководством Джеффа», – заявил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон.

Американский специалист работал в «Детройте » с 2015 по 2022 год. В первом сезоне его команда вышла в плей-офф, после чего 6 лет подряд не участвовала в Кубке Стэнли.

Под руководством Блэшилла «Ред Уингс» одержали 204 победы в 535 матчах регулярного чемпионата, набирая 48% очков от всех возможных.

Последние три сезона он был помощником Джона Купера в «Тампе ».

«Чикаго » завершил минувший регулярный чемпионат на 31-м месте в НХЛ, набрав 61 очко за 82 матча.