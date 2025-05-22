«Чикаго» назначил Блэшилла тренером. При нем «Детройт» 6 лет подряд не выходил в плей-офф
«Джефф –невероятно умный и талантливый тренер с более чем 25-летним опытом работы в лигах развития, НХЛ и на международной арене.
Он добивался успеха в развитии молодых игроков и сумел сочетать это с командными результатами – именно такая философия и видение будущего соответствуют нашему сегодняшнему положению и тому, куда мы стремимся.
Мы чрезвычайно рады началу новой главы под руководством Джеффа», – заявил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон.
Американский специалист работал в «Детройте» с 2015 по 2022 год. В первом сезоне его команда вышла в плей-офф, после чего 6 лет подряд не участвовала в Кубке Стэнли.
Под руководством Блэшилла «Ред Уингс» одержали 204 победы в 535 матчах регулярного чемпионата, набирая 48% очков от всех возможных.
Последние три сезона он был помощником Джона Купера в «Тампе».
«Чикаго» завершил минувший регулярный чемпионат на 31-м месте в НХЛ, набрав 61 очко за 82 матча.