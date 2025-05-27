Марченко из «Ак Барса» о новом контракте: «Общаемся с несколькими клубами. Пока не могу дать конкретного ответа»
Алексей Марченко прокомментировал ход переговоров о новом контракте.
Ранее сообщалось, что на 33-летнего защитника «Ак Барса» претендуют «Авангард», ЦСКА и еще несколько команд.
– У вас истекает контракт с «Ак Барсом» в мае этого года. Остаетесь ли вы в Казани на следующий сезон?
– Пока конкретного ответа вам дать не могу. Разговариваем, ведем переговоры с «Ак Барсом».
– Насколько я знаю, сразу несколько топ-клубов КХЛ хотели бы вас видеть в своих рядах.
– Да, общаемся с несколькими клубами. Но пока заявлений о своем будущем не могу дать официально, – сказал Алексей Марченко.
Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Авангарда» к Марченко: «Алексей понимает, в каком состоянии мы его взяли, провели реабилитацию. Думаю, его человеческие качества перевесят, и он останется с нами»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
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