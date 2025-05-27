Марченко о Северной Америке: «В Детройте лучше не соваться в некоторые районы – я не позволял себе долгих прогулок. В Онтарио очень много катков, спорт доступен всем»

Алексей Марченко заявил, что в Детройте не стоит заходить в некоторые районы.

Защитник «Ак Барса » выступал в НХЛ с 2013 по 2017 год.

– Алексей, ваша карьера в НХЛ ограничилась двумя городами – Детройт и Торонто. Какой из них более хоккейный?

– Я скажу, что оба города очень хоккейные. Провинция Онтарио в принципе самая сильная среди остальных районов Канады в плане развития хоккея, подготовки игроков. Поэтому там так много катков, спорт доступен всем.

Но я отмечу, что и Детройт – очень хоккейный город. Ты можешь просто идти по улице, не обязательно в центре, и тебя многие люди будут узнавать в лицо. Даже просто когда за продуктами в ближайший супермаркет зайдешь, все равно найдутся те, кто тебя узнает.

– Правда, что Детройт очень тяжелый город для жизни из-за бандитизма?

– В какие-то районы города действительно лучше не соваться, но на себе я не прочувствовал какой-то тяжести жизни. Во многом из-за того, что передвигался на машине чисто от дома до арены, которая находится в центре.

Детройт – промышленный, рабочий город, поэтому долгих прогулок, развлечений я себе там не позволял, – сказал бывший защитник «Детройта » и «Торонто » Алексей Марченко .

Марченко из «Ак Барса» о новом контракте: «Общаемся с несколькими клубами. Пока не могу дать конкретного ответа»