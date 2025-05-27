«Торпедо» рассматривает 4 кандидатов на пост главного тренера. В приоритете назначение российского специалиста, североамериканцы – во 2-м списке

«Торпедо» рассматривает 4 кандидатов на пост главного тренера.

В апреле клуб расстался с Игорем Ларионовым, работавшим в клубе с 2022 года.

«У нас есть четыре кандидата. В приоритете российский специалист, также есть список № 2, куда входят иностранные специалисты из Северной Америки, один из них работает в России.

Но я надеюсь, что специалист из первого списка будет утвержден главным тренером», – сказал генеральный менеджер нижегородского клуба Евгений Забуга.

По его словам, одним из кандидатов является главный тренер фарм-клуба «Торпедо» в ВХЛ («Торпедо -Горький») Алексей Исаков. Его команда играет с «Химиком» в финале Кубка Чемпиона России (3-2 после пяти игр).

«Он работой доказывает свою состоятельность», – отметил Забуга.