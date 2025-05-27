Белоусов покинет «Сибирь». Форвард набрал 28 очков в 66 играх регулярки («СЭ»)

Георгий Белоусов покинет «Сибирь».

Как сообщает «Спорт-Экспресс », нападающий покинет клуб по окончании контракта. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.

В сезоне-2024/25 Георгий Белоусов набрал 28 (11+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 1 игра в плей-офф.