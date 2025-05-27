Белоусов покинет «Сибирь». Форвард набрал 28 очков в 66 играх регулярки («СЭ»)
Георгий Белоусов покинет «Сибирь».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий покинет клуб по окончании контракта. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.
В сезоне-2024/25 Георгий Белоусов набрал 28 (11+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 1 игра в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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