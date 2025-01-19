Белоусов – 51-й игрок с 700 матчами в КХЛ. Он набрал 293 (113+180) очка
Георгий Белоусов провел 700 матчей в КХЛ.
Юбилейной для 34-летнего форварда «Сибири» стала игра против ЦСКА (3:4 Б).
Белоусов стал 51-м игроком в истории, достигшим отметки в 700 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
В общей сложности на его счету 293 (113+180) результативных очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем