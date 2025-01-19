Белоусов – 51-й игрок с 700 матчами в КХЛ. Он набрал 293 (113+180) очка

Георгий Белоусов провел 700 матчей в КХЛ.

Юбилейной для 34-летнего форварда «Сибири» стала игра против ЦСКА (3:4 Б).

Белоусов стал 51-м игроком в истории, достигшим отметки в 700 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

В общей сложности на его счету 293 (113+180) результативных очка.