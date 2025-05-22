ЦСКА расторгнет контракт с Просветовым. Права на вратаря в КХЛ останутся у клуба, он продолжит карьеру в НХЛ («Чемпионат»)

ЦСКА расторгнет контракт с вратарем Иваном Просветовым в ближайшее время.

Как сообщает «Чемпионат», стороны пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества, в ближайшее время об этом объявят официально.

Права на Ивана Просветова в Фонбет Чемпионате КХЛ останутся у ЦСКА. Игрок продолжит карьеру в НХЛ.

26-летний вратарь перешел в ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%.

До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ в системах «Колорадо» и «Аризоны».

Есмантович о слухах про конфликт Просветова с ЦСКА: «Мы недовольны не только Иваном – Уильямс, Кэсселс, есть еще один. Придет главный тренер, будет принято решение»