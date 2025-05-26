Быков не смотрел ЧМ-2025: «Было бы иначе, если бы Россия играла. Интерес к турниру пропадает для наших болельщиков»

Вячеслав Быков заявил, что не смотрел ЧМ по хоккею.

В Швеции завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Россия из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира.

«К сожалению, не было возможности посмотреть чемпионат мира. Узнавал результаты из прессы. Безусловно, если бы играла Россия, было бы иначе.

Думаю, за исключением специалистов, для наших болельщиков интерес к турниру пропадает», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .