  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков не смотрел ЧМ-2025: «Было бы иначе, если бы Россия играла. Интерес к турниру пропадает для наших болельщиков»
20

Быков не смотрел ЧМ-2025: «Было бы иначе, если бы Россия играла. Интерес к турниру пропадает для наших болельщиков»

Вячеслав Быков заявил, что не смотрел ЧМ по хоккею.

В Швеции завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Россия из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира.

«К сожалению, не было возможности посмотреть чемпионат мира. Узнавал результаты из прессы.  Безусловно, если бы играла Россия, было бы иначе.

Думаю, за исключением специалистов, для наших болельщиков интерес к турниру пропадает», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Быков
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoКХЛ
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Нюджент-Хопкинс набрал 9 очков в 4 матчах с «Далласом». Он 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ баллами в каждой из 4 первых игр серии за выход в финал Кубка Стэнли
250 минут назад
Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке
22сегодня, 04:00
Скиннер отразил 28 из 29 бросков «Далласа» в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд при 97,7% сэйвов на отрезке
3сегодня, 03:50
Подколзин применил 8 силовых приемов в 4-м матче серии против «Далласа» – больше всех в составе «Эдмонтона». У него 2 броска и малый штраф за 12:39
12сегодня, 03:35
40-летний Перри забросил 6 шайб в текущем плей-офф и повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет
9сегодня, 03:20
«Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч серии – 4:1 при 2 шайбах в пустые ворота. У 40-летнего Перри 1+1 – гол стал победным
22сегодня, 03:05
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» победил «Даллас» в 4-й игре финала Запада – 4:1
301сегодня, 02:49
«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА
23сегодня, 02:29
Игорь Есмантович: «ЦСКА – это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»
23вчера, 21:58
Татьяна Тарасова: «Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. У них будет недотурнир»
20вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Хайман получил травму в 4-м матче серии с «Далласом» после столкновения с Марчментом. У форварда 111 хитов в 15 играх в текущем плей-офф – 1-е место в «Эдмонтоне»
135 минут назадВидео
«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах
4сегодня, 02:43
Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Хоккеисты поверили в наши идеи и достигли мечты через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции»
1сегодня, 02:16
Забуга о новом тренере «Торпедо»: «Исаков поощрен за добросовестный труд. Победа «Торпедо-Горький» – отличный результат огромной тренерской работы»
1вчера, 21:48
Владислав Третьяк: «Исаев – вратарь номер один, на которого можно положиться. Он отличается стабильностью»
3вчера, 21:13
Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям – сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»
1вчера, 20:59
Третьяк поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России: «Хорошая команда, там созданы все условия. Ребята получают шанс попасть в клуб КХЛ»
вчера, 20:25
Каменский о КХЛ: «Уровень команд вырос, они подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею. Клубы бились до последнего, но Кубок Гагарина забрал сильнейший»
1вчера, 19:59
Пикар будет бэкапом Скиннера в 4-й игре серии «Эдмонтона» с «Далласом»
1вчера, 19:53
Яковлев о ЧМ-2025: «Смотреть турнир, на который Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс вылет Канады убавил интереса»
2вчера, 18:59