Сушинский о Кубке Гагарина: «Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы, где борьбы практически не получилось»

Максим Сушинский не в восторге от Кубка Гагарина.

«Первые раунды плей-офф были намного интереснее, чем финал и полуфиналы. Борьбы в полуфиналах и финале практически не получилось.

До полуфинальных серий было намного интереснее, чем после них. Все-таки хотелось увидеть побольше матчей и развязок в овертаймах седьмых матчей», – сказал экс-нападающий СКА.