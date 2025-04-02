Ротенберг заменил Заврагина на Плешкова после 1-го периода с «Динамо». Егор пропустил 3 шайбы за 20 минут
Роман Ротенберг поменял вратарей после 1-го периода в матче с «Динамо».
СКА принимает бело-голубых (1:3, второй период) в матче первого раунда Кубка Гагарина (1-2 в серии).
Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Егора Заврагина после 1-го периода. Место в воротах занял Артемий Плешков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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