Ротенберг заменил Заврагина на Плешкова после 1-го периода с «Динамо». Егор пропустил 3 шайбы за 20 минут

Роман Ротенберг поменял вратарей после 1-го периода в матче с «Динамо».

СКА принимает бело-голубых (1:3 , второй период) в матче первого раунда Кубка Гагарина (1-2 в серии). Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Егора Заврагина после 1-го периода. Место в воротах занял Артемий Плешков .