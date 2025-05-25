Маршанд о шансах на 4-0 с «Каролиной»: «Флорида» готова к семи матчам и не думает об этом. Нельзя забегать вперед – это очень опасно»

Брэд Маршанд заявил, что «Флорида» не ждет сухой победы в серии с «Каролиной».

«Пантерс» выиграли третий матч финала Восточной конференции со счетом 6:2 (3-0) и находятся в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

«Мы готовы к семи матчам и не думаем об этом. Самое важное в нашей команде – умение концентрироваться на том, что нужно делать и оставаться в моменте.

Нельзя забегать вперед – это очень опасно», – сказал форвард «Флориды » Брэд Маршанд .

Бобровский о 3-0 в серии с «Каролиной»: «У «Флориды» глубокий состав и отличная команда. Все работают друг за друга – здорово быть частью этого»