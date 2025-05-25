Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» выиграло на выезде у «Химика» (4:0) и повело 3-2 в финальной серии
«Торпедо-Горький» выиграло у «Химика» в пятом матче финала Кубка Чемпиона России.
С текущего сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ будет считаться чемпионом России.
ВХЛ
Кубок Чемпиона России
Финал
«Химик» – «Торпедо-Горький» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 15 Опалев (Виноградов)
0:2 – 22 Чефанов (Шавин)
0:3 – 29 Мисников (Виноградов)
0:4 – 57 Опалев (Чефанов, Кирсанов)
Вратари: Куликов – Дагестанский
Счет в серии: 2-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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