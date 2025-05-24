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Карандин о финале Кубка Харламова: «Грязь в КХЛ – всего лишь ошибка нашего развития, а в МХЛ – преступление против хоккея. Толкотня и драки просто уничтожают игровой рост»

Юрий Карандин посетовал на грязную игру в финальной серии Кубка Харламова.

МХК «Спартак» и «СКА-1946» определят победителя плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги в 7-м матче серии. 

– Как оцените судейство финальной серии?

– Больной вопрос. Мы видели плей-офф КХЛ с постоянными травмами и скандалами, который напомнил низшие лиги Северной Америки прошлого века. Впервые оказался там в 1969-м году, но мне повезло работать на турнирах высшего уровня – чемпионаты мира, Олимпиады, суперсерии. А в низших лигах там играли в грязный хоккей, искры летели во все стороны – как и травмы. И вот теперь все эти драчки, удары в голову и в борт перекочевали в наш хоккей.

Естественно, это связано и с уровнем судейства, его методикой и непрофессионализмом. Много раз об этом говорил.

Но грязь в КХЛ – это всего лишь ошибка нашего развития. А вот грязь в МХЛ – это уже преступление против хоккея. 

– Почему?

– У молодых сейчас самые важные годы – формирования и развития. А вся эта толкотня и драки просто уничтожают игровой рост – и хоккеистов, и команд, и лиги, и всей нашей школы. Даже физиологически мальчишки к такой грубой игре не готовы – отсюда тяжелые травмы.

Сейчас, к сожалению, в моде приводить в пример не СССР, а Северную Америку. Так вот даже там в молодежном хоккее вся эта грязь и драки уходят в прошлое. Более того, мне говорили, что в некоторых заокеанских лигах до 20 лет вообще запрещены силовые приемы. А у нас, наоборот, все это процветает – и в КХЛ, и в МХЛ. Напрашивается вопрос для дисциплинарного комитета – где наказания, где дисквалификации? Или у нас все пущено на самотек?

А потом мы вернемся на международную арену – и сразу начнем страдать, регулярно получая весь букет штрафов. У меня, к сожалению, такой прогноз, – сказал экс-арбитр, включенный в Залы славы ИИХФ и отечественного хоккея. 

Массовую драку устроили игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак». Короткий несколько раз ударил в голову лежащему Кожушко и заводил трибуны

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Кубок Харламова
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