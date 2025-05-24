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Заварзин о финале МХЛ на арене с вместимостью 1538 зрителей: «Все решают деньги, концерт соберет больше. То, что болельщиков придет меньше, мало кого волнует»

Юрий Заварзин высказался о том, что финал МХЛ пройдет во дворце «Сокольники».

Ранее стало известно, что 7-й матч финальной серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги между МХК «Спартак» и «СКА-1946» (3-3) пройдет на арене с вместимостью 1538 зрителей из-за рэп-концерта в «Мегаспорте».

– В контракте все заранее прописано, кто за что отвечает. Значит, всех это устроило. Это не самодеятельность, а договоренность с двух сторон. 

– Виновато ли руководство «Спартака», что не подумало об этом заранее?

– Еще раз говорю, в контракте все прописано. Это решили за месяц или больше. Такие решения принимаются заранее. 

– Получается, никто не ожидал, что финал МХЛ вызовет такой ажиотаж?

– Я думаю, что концерт соберет больше денег. Организаторам хоккейного матча дадут чуть больше денег, чем они рассчитывали получить.

Все решают деньги. Есть компенсация того, что они потеряли, а то, что зрителей придет меньше – это мало кого волнует, – сказал бывший гендиректор футбольного «Спартака» Юрий Заварзин.

«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала МХЛ по 3000 рублей, на фанатский сектор «СКА-1946» – по 7500. Для питерцев предусмотрено 50 билетов (Алексей Шевченко)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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