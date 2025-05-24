Карандин о финалах КХЛ и МХЛ: «Комментаторы смакуют грязь, ждут, когда кто-то в кого-то воткнется и начнутся разборки. Если им нравятся бои без правил, то они ошиблись с видом спорта»

Юрий Карандин высказался о работе хоккейных комментаторов.

– У меня большой вопрос к прессе и комментаторам.

– Какой, Юрий Павлович?

– Смотрю финальные матчи Кубков Гагарина и Харламова – и комментаторы просто смакуют всю эту грязь. С нетерпением ждут, когда кто-то в кого-то воткнется и начнутся разборки. Анонсируют их!

Я думаю, что этим ребятам нужно отдышаться и вспомнить, что нашу комментаторскую школу основал Николай Озеров, который ценил хоккей и прекрасно его понимал.

Во многом благодаря Озерову вся страна болела за наш хоккей. Если современным комментаторам нравятся бои без правил, то они ошиблись с видом спорта. И ему просто вредят, – сказал бывший арбитр Юрий Карандин.