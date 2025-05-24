Карандин о финалах КХЛ и МХЛ: «Комментаторы смакуют грязь, ждут, когда кто-то в кого-то воткнется и начнутся разборки. Если им нравятся бои без правил, то они ошиблись с видом спорта»
Юрий Карандин высказался о работе хоккейных комментаторов.
– У меня большой вопрос к прессе и комментаторам.
– Какой, Юрий Павлович?
– Смотрю финальные матчи Кубков Гагарина и Харламова – и комментаторы просто смакуют всю эту грязь. С нетерпением ждут, когда кто-то в кого-то воткнется и начнутся разборки. Анонсируют их!
Я думаю, что этим ребятам нужно отдышаться и вспомнить, что нашу комментаторскую школу основал Николай Озеров, который ценил хоккей и прекрасно его понимал.
Во многом благодаря Озерову вся страна болела за наш хоккей. Если современным комментаторам нравятся бои без правил, то они ошиблись с видом спорта. И ему просто вредят, – сказал бывший арбитр Юрий Карандин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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