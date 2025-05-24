Вязовой заработает 50 млн рублей плюс бонусы за 2 сезона в «Салавате» («Матч ТВ»)
Семен Вязовой заработает 50 млн рублей за два сезона в «Салавате».
Ранее стало известно, что 22-летний голкипер продлил контракт с клубом на два года.
Как сообщает «Матч ТВ», за первый сезон он заработает 17 млн рублей, а за второй – 33 млн. Это основная зарплата игрока, в контракте прописаны бонусы еще на 10% от общей суммы за каждый из сезонов.
В прошедшем сезоне Семен Вязовой провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 1,80 шайбы и отражая 93,8% бросков. В его активе пять шатаутов.
В плей-офф Кубка Гагарина голкипер сыграл 9 матчей, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 92,3% бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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