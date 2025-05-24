6

Вязовой заработает 50 млн рублей плюс бонусы за 2 сезона в «Салавате» («Матч ТВ»)

Семен Вязовой заработает 50 млн рублей за два сезона в «Салавате».

Ранее стало известно, что 22-летний голкипер продлил контракт с клубом на два года.

Как сообщает «Матч ТВ», за первый сезон он заработает 17 млн рублей, а за второй – 33 млн. Это основная зарплата игрока, в контракте прописаны бонусы еще на 10% от общей суммы за каждый из сезонов.

В прошедшем сезоне Семен Вязовой провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 1,80 шайбы и отражая 93,8% бросков. В его активе пять шатаутов.

В плей-офф Кубка Гагарина голкипер сыграл 9 матчей, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 92,3% бросков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСемен Вязовой
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вязовой продлил контракт с «Салаватом» на два года. Зарплата вратаря – 17 млн рублей за сезон
26вчера, 13:50
Дементьев о сезоне «Салавата»: «Клуб добился результата, у них одни из лучших легионеров в КХЛ, подрастает хорошая молодежь. Козлов сделал огромный шаг вперед»
621 мая, 17:33
Юров о призе лучшему новичку КХЛ: «Отдал бы Вязовому, он дал шанс «Салавату» в плей-офф. Демидов вылетел в первом раунде, тем более уехал в «Монреаль»
919 мая, 06:46
Главные новости
Форвард МХК «Спартак» Рябов признан MVP плей-офф МХЛ. Он набрал 28 очков в 21 матче
6 минут назад
Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»
530 минут назад
Тарасова об Овечкине: «Россия – его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»
443 минуты назад
ЧМ-2025. 1/2 финала. Швеция против США, Швейцария сыграет с Данией
19846 минут назадLive
Овечкин прилетел в Москву: «Долгие перелеты позади. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»
654 минуты назадВидео
МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории
344сегодня, 13:19
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
50сегодня, 13:19
Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»
8сегодня, 12:57
Овечкин показал свою 895-ю шайбу в НХЛ: «Вот она, драгоценная»
6сегодня, 12:49Видео
С сектора фанатов МХК «Спартак» бросили стул в игроков «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова
26сегодня, 12:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ
215 минут назад
Агентство Winners: «Договорились с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для Владимира Кузнецова. Рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации»
35 минут назад
«Амур» договорился о продлении контракта с Мищенко на год (Metaratings)
сегодня, 11:48
Фетисов об Овечкине: «Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза»
7сегодня, 09:54
Заварзин о финале МХЛ на арене с вместимостью 1538 зрителей: «Все решают деньги, концерт соберет больше. То, что болельщиков придет меньше, мало кого волнует»
1сегодня, 08:49
Дементьев о вылете Канады с ЧМ: «В матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед. Сборная играла с апломбом, создавала массу моментов, которые не реализовала»
1сегодня, 08:28
Бенн после 0:3 от «Эдмонтона»: «Паники нет. Мы перегруппируемся, зарядимся энергией и подготовимся к следующему матчу»
3сегодня, 08:15
Зибанежад о Салливане в «Рейнджерс»: «Рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним»
4сегодня, 07:30
Макдэвид о 3:0 во 2-м матче серии с «Далласом»: «Хороший вечер для вратаря. Нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф»
сегодня, 06:40
«Торонто» не будет назначать нового президента после ухода Шенахана. Треливинг сохранит пост генменеджера клуба, Беруби – главного тренера
сегодня, 06:25