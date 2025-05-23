Вязовой продлил контракт с «Салаватом» на два года. Зарплата вратаря – 17 млн рублей за сезон
Семен Вязовой остался в «Салавате Юлаеве».
22-летний голкипер подписал новое соглашение с уфимским клубом на два года.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата вратаря составит 17 миллионов рублей в год. Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в «Сиэтл».
В прошедшем сезоне Семен Вязовой провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 1,80 шайбы и отражая 93,8% бросков. В его активе пять шатаутов.
В плей-офф Кубка Гагарина голкипер сыграл 9 матчей, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 92,3% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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