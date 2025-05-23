Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Гру остается с нами на следующий сезон. Желаю побед и нового финала»

Алексей Текслер оценил результаты «Трактора» в сезоне-2024/25.

Клуб из Челябинска под руководством тренера Бенуа Гру уступил «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.

23 мая губернатор Челябинской области встретился с игроками, тренерами и руководством «Трактора ».

«Хочу поблагодарить всех за яркий сезон, за непередаваемые эмоции, которые мы все испытали. За надежду, которая жила в каждом до финальной сирены последней игры.

Был лозунг «Play in may». Мы и наши болельщики наслаждались невероятным хоккеем до середины мая. Это незабываемо и все видели ваши глаза после финальной сирены. Мы переживаем все вместе, мы одна команда. Вся страна переживала и болела за «Трактор».

Отдельные слова благодарности тренерскому штабу – хорошая большая работа. Для Бена это новая страна, новая лига – и сразу финал. Бен остается с нами и на следующий сезон. Желаю всем побед и нового финала.

Хотел бы отметить всю командную работу нашего клуба. Считаю, что наша клубная система лучшая в стране. В лице Ивана Савина хотел бы отметить всех сотрудников клуба, которые помогали вам побеждать и двигаться вперед. Отдельные слова благодарности спортивному блоку и генеральному менеджеру Алексею Волкову. Мы будем отталкиваться от этого сезона и двигаться дальше к победам.

Не могу не сказать и о наших болельщиках. Вы все убедились, что они лучшие. Люди на арене, люди в фан-зоне, где собиралось больше 15000 человек – это самая лучшая мотивация думать о следующем сезоне и делать все для нового финала», – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер .

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