Гру о «Тракторе»: «Стояла цель – создать чемпионскую команду. Есть сожаление, что мы не добились главной цели – Кубка Гагарина. Сделаем все возможное, чтобы к ней прийти»

Бенуа Гру высказался о сезоне «Трактора».

Уральский клуб уступил «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Когда я подписал контракт с «Трактором » прошлым летом, то было очень много обсуждения насчет хоккея. У нас стояла цель – создать чемпионскую команду.

И пусть не удалось достичь этой цели, я горд тем, какой хоккей мы показывали на льду, тем, чего мы достигли как команда и тем, чего наши ребята достигли в индивидуальном плане.

В начале сезона я часто и много говорил, что мы бы хотели ставить такой хоккей, который будет импонировать нашим болельщикам.

Связь с ними была очевидна как на арене, так и за ее пределами. Это невероятный опыт.

У меня есть сожаление – это то, что мы не добились главной цели – Кубка Гагарина. Мы сделаем все возможное, чтобы к ней прийти», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .