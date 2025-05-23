Нилл, Чевелдэйофф и Зито – финалисты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Определены номинанты на приз лучшему генеральному менеджеру сезона НХЛ.

В тройку финалистов вошли Кевин Чевелдэйофф («Виннипег»), Билл Зито («Флорида») и Джим Нилл («Даллас»).

Они набрали больше всех голосов выборщиков, в число которых входили генменеджеры клубов НХЛ, представители руководства лиги и журналисты.

Голосование проводилось после второго раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег » в нынешнем сезоне выиграл Президентский клуб как победитель регулярного чемпионата НХЛ . Команда тренера Скотта Арниела одержала 56 побед в 82 матчах, набрав 116 очков. Чевелдэйофф, который провел 14-й сезон с «Джетс», номинирован на приз во второй раз.

«Флорида » заняла пятое место в таблице Восточной конференции и стала третьей в Атлантическом дивизионе. Команда тренера Пола Мориса выиграла 47 из 82 матчей, набрав 98 очков. Зито, который работает 5-й сезон с «Пантерс», номинирован на приз в третий раз подряд и в четвертый за последние пять сезонов.

«Даллас » расположился на третьей позиции в таблице Западной конференции и стал вторым в Центральном дивизионе. Команда тренера Питера Дебура одержала 50 побед в 82 матчах, набрав 106 очков. Для Нилла это 12-й сезон вместе со «Старс». Он номинирован на приз в пятый раз и выиграл два предыдущих.