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  • Тамбиев про ЧМ-2025: «Ужасный уровень организации – до льда идти 900 шагов, вратарей возили на электрокарах, в раздевалках стены ДСП. Гостиница и питание – очень слабые, просто бред»
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Тамбиев про ЧМ-2025: «Ужасный уровень организации – до льда идти 900 шагов, вратарей возили на электрокарах, в раздевалках стены ДСП. Гостиница и питание – очень слабые, просто бред»

Леонид Тамбиев раскритиковал уровень организации чемпионата мира по хоккею.

Турнир проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

– Как оцениваете организацию самого турнира? Все-таки вы впервые принимали в нем участие.

– Уровень организации был очень слабым.

От раздевалки до льда надо было идти 900 шагов. Вратарей вообще на электрокарах возили, потому что сами они дойти не могли.

Плюс перед игрой тренеры должны до лавки дойти через болельщиков за воротами, там уже и крики разные были, и в целом разное поведение.

В раздевалках картонные стенки из ДСП были, у нас за стенкой венгры сидели. Мы вообще все слышали: и как они разговаривают, и какую музыку слушают, и как клюшки пилят.

Игра заканчивается, а в тренерской твоих вещей уже нет, все забрали, потому что нужно к следующему матчу готовить.

Гостиница с питанием тоже очень слабые были, и это я сравниваю с тем, как в КХЛ игроки должны жить и кушать. Приходишь иногда на полчаса позже, а еду всю уже убирают.

Просто бред, ужасный уровень организации, плюс город очень маленький, состоял только из болельщиков, на игры по три тысячи человек ходили.

Швеция – хоккейная страна, а вот в Дании было не лучшим образом все организованно, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, который ассистировал Олегу Болякину в сборной Казахстана на чемпионате мира.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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