6-й матч серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости МХЛ. На игре в Ледовом было 12 036 зрителей

6-й матч серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости МХЛ.

Болельщики в Санкт-Петербурге снова обновили собственное достижение.

6-й матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между «СКА-1946 » и МХК «Спартак » (5:2, 3-3) собрал в Ледовом дворце 12 036 зрителей при общей вместимости 12 300.

Петербуржцы обновили собственное достижение, которое было установлено 18 мая в 4-м матче серии. Тогда игру в Ледовом посетили 12 010 зрителей.