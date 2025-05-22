6-й матч серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости МХЛ. На игре в Ледовом было 12 036 зрителей
6-й матч серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости МХЛ.
Болельщики в Санкт-Петербурге снова обновили собственное достижение.
6-й матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (5:2, 3-3) собрал в Ледовом дворце 12 036 зрителей при общей вместимости 12 300.
Петербуржцы обновили собственное достижение, которое было установлено 18 мая в 4-м матче серии. Тогда игру в Ледовом посетили 12 010 зрителей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МХЛ
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