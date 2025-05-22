«Чикаго» назначил Блэшилла тренером. Он 6 лет подряд не выходил в плей-офф с «Детройтом» (Пьер ЛеБрюн)

«Чикаго» назначил Джеффа Блэшилла на пост главного тренера.

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Чикаго» назначил Джеффа Блэшилла на пост главного тренера – как и предполагалось на протяжении последней недели. Об этом будет официально объявлено сегодня», – написал ЛеБрюн.

Американский специалист работал в «Детройте » с 2015 по 2022 год. В первом сезоне его команда вышла в плей-офф, после чего 6 лет подряд не участвовала в Кубке Стэнли.

Под руководством Блэшилла «Ред Уингс» одержали 204 победы в 535 матчах регулярного чемпионата и набирали 48% очков от всех возможных.

Последние три сезона он был помощником Джона Купера в «Тампе ».

«Чикаго » завершил минувший регулярный чемпионат на 31-м месте в НХЛ , набрав 61 очко за 82 матча. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Андерс Серенсен.