Бут об отъезде в «Юту»: «Окончательного решения еще нет. Буду думать и взвешивать»
Даниил Бут сообщил, что еще не принял окончательное решение об отъезде в НХЛ.
Права на форварда в НХЛ принадлежат «Юте». Вчера нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».
– Вы приняли решение, что в следующем сезоне будете играть за «Юту»?
– Я еще пока не знаю. Буду думать и взвешивать. Окончательного решения еще нет.
– Нужно ли вам еще пару лет провести в КХЛ, чтобы заматереть?
– Я пока ничего не думаю – честно скажу. Сейчас мы попразднуем, пройдет неделя‑другая, и тогда буду думать над своим решением, – сказал нападающий «Локомотива» Даниил Бут.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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