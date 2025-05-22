Бут об отъезде в «Юту»: «Окончательного решения еще нет. Буду думать и взвешивать»

Даниил Бут сообщил, что еще не принял окончательное решение об отъезде в НХЛ.

Права на форварда в НХЛ принадлежат «Юте». Вчера нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».

– Вы приняли решение, что в следующем сезоне будете играть за «Юту»?

– Я еще пока не знаю. Буду думать и взвешивать. Окончательного решения еще нет.

– Нужно ли вам еще пару лет провести в КХЛ, чтобы заматереть?

– Я пока ничего не думаю – честно скажу. Сейчас мы попразднуем, пройдет неделя‑другая, и тогда буду думать над своим решением, – сказал нападающий «Локомотива» Даниил Бут .

Защитник «Локомотива» Симашев подтвердил, что перейдет в «Юту»