Светлаков и Робинсон пропустят 3-й матч серии с «Локомотивом». Форварды «Трактора» травмировались в прошлой игре (Артур Хайруллин)

Андрей Светлаков и Бадди Робинсон пропустят 3-й матч серии с «Локомотивом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Игра состоится сегодня в Челябинске.

Оба форварда «Трактора » получили травмы в предыдущем матче финала Кубка Гагарина (1:4, 1-1).

Светлаков врезался в борт после толчка сзади от защитника ярославцев Андрея Сергеева, Робинсон пострадал после силового приема от Максима Шалунова.

Хоккеисты «Локомотива» не были наказаны по ходу встречи. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ также не применил санкции.

Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Локомотив» в 3-м матче финала при 1-1 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 16:30