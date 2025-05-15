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Сергеев толкнул Светлакова на борт, судьи не удалили защитника «Локомотива». Форвард «Трактора» самостоятельно покинул площадку

Андрей Светлаков врезался в борт после толчка от Андрея Сергеева.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина. 

В третьем периоде форвард челябинской команды Андрей Светлаков врезался в борт после толчка сзади от защитника ярославцев Андрея Сергеева

Арбитры не зафиксировали нарушения правил в этом эпизоде. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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