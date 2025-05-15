Сергеев толкнул Светлакова на борт, судьи не удалили защитника «Локомотива». Форвард «Трактора» самостоятельно покинул площадку
Андрей Светлаков врезался в борт после толчка от Андрея Сергеева.
«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
В третьем периоде форвард челябинской команды Андрей Светлаков врезался в борт после толчка сзади от защитника ярославцев Андрея Сергеева.
Арбитры не зафиксировали нарушения правил в этом эпизоде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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