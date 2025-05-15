Сергеев толкнул Светлакова на борт, судьи не удалили защитника «Локомотива». Форвард «Трактора» самостоятельно покинул площадку

Андрей Светлаков врезался в борт после толчка от Андрея Сергеева.

«Локомотив » обыграл «Трактор » (4:1, 1-1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

В третьем периоде форвард челябинской команды Андрей Светлаков врезался в борт после толчка сзади от защитника ярославцев Андрея Сергеева .

Арбитры не зафиксировали нарушения правил в этом эпизоде.