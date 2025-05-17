СДК КХЛ не стал наказывать игроков «Локомотива» Шалунова, Красковского и Сергеева по итогам рассмотрения эпизодов 2-го матча финала Кубка Гагарина с «Трактором»

СДК КХЛ не наказал игроков «Локомотива» по итогам 2-го матча финала.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды второго матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Трактором » (4:1,1-1).

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего Максима Шалунова , нападающего Павла Красковского и защитника Андрея Сергеева санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ », – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, что в начале второго периода матча форвард «Трактора» Бадди Робинсон получил травму после силового приема Шалунова.

Красковский избежал санкций за удар клюшкой защитника челябинцев Стивена Кэмпфера, а Сергеев – за толчок форварда «Трактора» Андрея Светлакова около борта.