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СДК КХЛ не стал наказывать игроков «Локомотива» Шалунова, Красковского и Сергеева по итогам рассмотрения эпизодов 2-го матча финала Кубка Гагарина с «Трактором»

СДК КХЛ не наказал игроков «Локомотива» по итогам 2-го матча финала.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды второго матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1,1-1). 

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего Максима Шалунова, нападающего Павла Красковского и защитника Андрея Сергеева санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги. 

Напомним, что в начале второго периода матча форвард «Трактора» Бадди Робинсон получил травму после силового приема Шалунова. 

Красковский избежал санкций за удар клюшкой защитника челябинцев Стивена Кэмпфера, а Сергеев – за толчок форварда «Трактора» Андрея Светлакова около борта.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАндрей Светлаков
logoМаксим Шалунов
logoАндрей Сергеев
logoКХЛ
logoСтивен Кэмпфер
logoПавел Красковский
logoКубок Гагарина
logoБадди Робинсон
logoЛокомотив
logoТрактор
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