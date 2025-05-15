Робинсон после силового от Шалунова покинул лед с помощью игроков «Трактора». Форварду «Локомотива» не назначили штраф
Бадди Робинсон с трудом покинул лед после силового приема от Максима Шалунова.
«Локомотив» принимает «Трактор» (1:1, второй период) во 2-м матче финала Кубка Гагарина. Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 23-й минуте форвард ярославской команды Максим Шалунов провел силовой прием против Бадди Робинсона. Американец с трудом поднялся со льда и покинул площадку с помощью партнером по команде.
После видеопросмотра арбитры приняли решение, что момент был игровым и не стали наказывать Шалунова штрафом.
Отметим, что на 5-й минуте Бадди Робинсон забросил шайбу в меньшинстве после скоростного прохода.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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