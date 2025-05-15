Депутат Свищев о показе ЧМ-2025: «Нельзя платить федерации, которая против российских спортсменов. Если болельщики или профессионалы хотят – смотрите в интернете»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил против показа ЧМ по хоккею в России.

Турнир проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Россия и Беларусь не участвуют из-за отстранения.

Вячеслав Фетисов ранее назвал предательством трансляции матчей в России.

«Покупка телевизионных прав на трансляцию в России чемпионата мира у Международной федерации хоккея (ИИХФ ), которая и запретила участие сборной России, противоречит здравому смыслу.

Получается, мы даем деньги федерации, которая выступила против российских спортсменов, чтобы она обогащалась. Звучит совершенно странно. Поэтому я категорически против трансляций таких турниров без сборной России на наших государственных телеканалах.

Если болельщики или профессионалы хоккея хотят посмотреть чемпионат мира, пожалуйста, смотрите в интернете, ресурсов сейчас полно.

Но нельзя платить наши деньги за показ такого турнира, даже если это выгодно телеканалу», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .

Александр Тихонов про показ ЧМ по хоккею в России: «Это неправильно, соглашусь со словами Фетисова. Там нет наших игроков, нет конкуренции, которая нас всегда интриговала»