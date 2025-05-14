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Шевченко о ДТП Мичкова в ОАЭ: «В истории фигурируют разбитая арендованная машина, алкоголь, девушки с некой социальной ответственностью и побег из страны без документов»

Алексей Шевченко поделился информацией о ДТП Матвея Мичкова в ОАЭ.

Ранее адвокат Мичкова рассказал, что игрок попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. У 20-летнего хоккеиста забрали заграничный паспорт и вымогали порядка 100 тысяч долларов.

«Матвей Мичков угодил в скандал на отдыхе в Дубае. В этой истории фигурируют разбитая арендованная машина, алкоголь, девушки с некой социальной ответственностью и побег из страны без документов.

Вот фото машины, которую якобы брал Матвей Мичков в ОАЭ на свое имя и вернул в таком состоянии. Продолжаю изучение документов.

По моим данным, за рулем был не Матвей Мичков. Да, он взял машину на свои документы, но передал автомобиль другу. Это нарушение правил, однако исключительно правил проката автомобиля. Долг на Матвее большой (я так понимаю, что-то около 10 миллионов рублей)» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Фото: t.me/derzhiperedachu 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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