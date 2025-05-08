Ротенберг о селекции СКА: «Ищем игроков под нашу систему по навыкам: интеллекту, мышлению, катанию. Демидов – умный парень, он слушал, что мы ему говорили, занимался саморазвитием»
Роман Ротенберг рассказал о том, как СКА ищет и развивает талантливых игроков.
– Как вы в СКА ищете таких ребят, как Демидов, Мичков? Как найти таких талантов?
– Поиск игроков – это селекция, это очень важно. У нас есть селекционеры, мы совместно с ними ищем игроков под нашу систему игры. Это хоккейный интеллект, катание, игровое мышление. Все навыки, которые необходимы, чтобы играть в нашу систему.
Ваня как его брат, у нас же его брат играет. Тренируем, готовим. Надо отдать должное их родителям: они вложили душу, развивали их всю жизнь. Отец тренировал.
У Вани есть талант, трудолюбие. Он всегда правильно относился к делу, слушал то, что мы ему говорили. Это касается и его развития вне льда. Программы ОФП, здоровый образ жизни. Он умный парень, уделяет много внимания саморазвитию, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Наш хоккей» во ВКонтакте
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