Борис Михайлов: «Без России ЧМ потерял на 99%. При нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры, вот они и выступают против нас на турнире»
Борис Михайлов считает, что Россия боролась бы за золотые медали на ЧМ-2025.
Сборная ранее была отстранена от турниров ИИХФ.
«Честно говоря, к хоккейному ЧМ у меня никакого интереса нет. Там нет одной из сильнейших сборных мира – России. А без нее для меня интерес пропадет. Этот турнир без нас потерял на 99%. А еще конкуренция за золотые медали стала проще.
Почему Европа и международная федерация хоккея выступают против нашего участия? А все потому, что при нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры. Вот они и выступают против России на чемпионате мира.
Думаю, наша сборная на этом турнире боролась бы за золотые медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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