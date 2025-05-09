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  • Борис Михайлов: «Без России ЧМ потерял на 99%. При нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры, вот они и выступают против нас на турнире»
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Борис Михайлов: «Без России ЧМ потерял на 99%. При нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры, вот они и выступают против нас на турнире»

Борис Михайлов считает, что Россия боролась бы за золотые медали на ЧМ-2025.

Сборная ранее была отстранена от турниров ИИХФ.

«Честно говоря, к хоккейному ЧМ у меня никакого интереса нет. Там нет одной из сильнейших сборных мира – России. А без нее для меня интерес пропадет. Этот турнир без нас потерял на 99%. А еще конкуренция за золотые медали стала проще.

Почему Европа и международная федерация хоккея выступают против нашего участия? А все потому, что при нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры. Вот они и выступают против России на чемпионате мира.

Думаю, наша сборная на этом турнире боролась бы за золотые медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoБорис Михайлов
logoСборная Швеции по хоккею
logoИИХФ
logoСборная Финляндии по хоккею
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