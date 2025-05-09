Борис Михайлов: «Без России ЧМ потерял на 99%. При нашем участии либо Швеция, либо Финляндия не попадет в призеры, вот они и выступают против нас на турнире»

Борис Михайлов считает, что Россия боролась бы за золотые медали на ЧМ-2025.

Сборная ранее была отстранена от турниров ИИХФ .

«Честно говоря, к хоккейному ЧМ у меня никакого интереса нет. Там нет одной из сильнейших сборных мира – России. А без нее для меня интерес пропадет. Этот турнир без нас потерял на 99%. А еще конкуренция за золотые медали стала проще.

Почему Европа и международная федерация хоккея выступают против нашего участия? А все потому, что при нашем участии либо Швеция , либо Финляндия не попадет в призеры. Вот они и выступают против России на чемпионате мира.

Думаю, наша сборная на этом турнире боролась бы за золотые медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .