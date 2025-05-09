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  • Фетисов о ЧМ-1983 в ФРГ: «Мы выросли на подвигах героев ВОВ. Понимали ответственность, это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм. Мы рвали всех»
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Фетисов о ЧМ-1983 в ФРГ: «Мы выросли на подвигах героев ВОВ. Понимали ответственность, это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм. Мы рвали всех»

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями о ЧМ по хоккею в ФРГ.

В 1983 году сборная СССР стала чемпионом мира на турнире в ФРГ.

Фетисов отметил, что в сборной понимали ответственность в связи с приближением Дня Победы.

«Это был чемпионат мира, на котором наша пятерка вошла в символическую сборную – такое в истории было два раза. И обычно в эти праздничные дни, где бы мы ни находились, мы искали те места, где можно было бы поклониться. Каждый год, каждый чемпионат мира мы это делали.

В то время такой поддержки болельщиков не имели, никто туда не выезжал. В основном это были представители дипкорпуса.

С одной стороны, для нас это была поддержка, мы представляли великий народ и страну, мы выросли на подвигах героев Великой Отечественной войны. Понимали, что на майские праздники приходится чемпионат мира, и мы практически не проигрывали.

Понимали всю ответственность, для нас это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм, который уничтожил огромное количество наших людей. Мы рвали на ледовых площадках всех», – заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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