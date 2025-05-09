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Воробьев – кандидат на пост главного тренера «Торпедо» (Metaratings)

Илья Воробьев может возглавить «Торпедо».

Как сообщает Metaratings, 50-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера нижегородского клуба.

Напомним, 29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

Пост главного тренера «Торпедо» ранее покинул Игорь Ларионов. Клуб вылетел из плей-офф, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoИлья Воробьев
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