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  • Ротенберг об отъезде россиян в НХЛ: «Отпустили их, чтобы они вернулись обратно. СКА мог бы купить готового игрока, как многие в КХЛ. Если я как тренер не могу подготовить хоккеиста, в чем смысл работы?»
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Ротенберг об отъезде россиян в НХЛ: «Отпустили их, чтобы они вернулись обратно. СКА мог бы купить готового игрока, как многие в КХЛ. Если я как тренер не могу подготовить хоккеиста, в чем смысл работы?»

Роман Ротенберг высказался об отъезде игроков СКА в НХЛ.

– Вы очень благородно поступили в СКА, отпустив ребят в НХЛ. Но грустно терять ведущих игроков, мы тоже хотим смотреть на лучших. Как соблюсти баланс? Как вы пошли на такие шаги, чтобы отпустить ребят в НХЛ? 

– Мы их отпустили – это не благотворительность. Отпустили, чтобы они вернулись обратно. Если они не заиграют, то через месяц вернутся. Мы их отпустили, чтобы они там заиграли, но если не заиграют, то вернутся. 

Это вопрос, какого уровня игроков мы хотим иметь в команде. Понятно, что для результата команды мы можем взять ветеранов, которых мы сами не развиваем. Тогда в чем смысл нашей работы? 

Купить игрока готового, как делают многие клубы в КХЛ. Хорошо, мы купили игрока, какого-то легионера, он дал какой-то результат в моменте. Тоже хорошо. Но если я как тренер не могу подготовить ни одного игрока...

Когда я сам его подготовил, то могу сказать, что это мой игрок. У нас ведь много тех, кто остался, и эти игроки не хуже, – сказал главный тренер СКА и «России 25». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Наш хоккей» во Вконтакте
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