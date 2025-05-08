Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет против Беларуси в Минске

«Россия 25» сыграет против Беларуси в Минске в заключительном матче тура.

По ходу турне команда под руководством Романа Ротенберга провела уже 3 матча с белорусами – в Астане (2:4) и Тольятти (7:8 ОТ, 1:3).

Лига Ставок Тур сборной

Беларусь – «Россия 25» – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.