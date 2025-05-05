Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли. Он стартует в ночь на 6 мая по московскому времени матчем «Торонто» – «Флорида»
Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли.
Последним участником второго раунда Кубка Стэнли-2025 стал победитель регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег», выбивший «Сент-Луис» (4-3, 4:3 2ОТ в седьмом матче).
Пары второго раунда Кубка Стэнли
Восток
«Вашингтон» – «Каролина» – первый матч пройдет 6 мая (начало по московскому времени – 7 мая в 02:00)
«Торонто» – «Флорида» – первый матч пройдет 5 мая (начало по московскому времени – 6 мая в 03:00).
Запад
«Виннипег» – «Даллас» – первый матч пройдет 7 мая (начало по московскому времени – 8 мая в 04:30).
«Вегас» – «Эдмонтон» – первый матч пройдет 6 мая (начало по московскому времени – 7 мая в 04:30).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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