Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли. Он стартует в ночь на 6 мая по московскому времени матчем «Торонто» – «Флорида»

Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли.

Последним участником второго раунда Кубка Стэнли-2025 стал победитель регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег», выбивший «Сент-Луис» (4-3, 4:3 2ОТ в седьмом матче).

Пары второго раунда Кубка Стэнли

Восток

«Вашингтон» – «Каролина» – первый матч пройдет 6 мая (начало по московскому времени – 7 мая в 02:00)

«Торонто» – «Флорида» – первый матч пройдет 5 мая (начало по московскому времени – 6 мая в 03:00).

Запад

«Виннипег» – «Даллас» – первый матч пройдет 7 мая (начало по московскому времени – 8 мая в 04:30).

«Вегас» – «Эдмонтон» – первый матч пройдет 6 мая (начало по московскому времени – 7 мая в 04:30).