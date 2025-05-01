Овечкин забил 76-й гол в плей-офф НХЛ – разделил 12-е место в истории с Лемье. Ягр идет 11-м – 78 шайб

Александр Овечкин забил 76-й гол в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » забросил шайбу в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля » (3:1, третий период).

Этот гол стал 76-м в 156 матчах для россиянина в рамках плей-офф НХЛ .

Александр Овечкин разделил 12-е место по этому показателю с Марио Лемье , в активе которого также 76 голов в плей-офф – в 107 матчах.

На 11-й позиции находится Яромир Ягр (78 голов, 208 матчей), на 10-й – Жан Беливо (79 голов, 162 матча).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки – 122 гола в 208 матчах.