Овечкин забил 76-й гол в плей-офф НХЛ – разделил 12-е место в истории с Лемье. Ягр идет 11-м – 78 шайб
Александр Овечкин забил 76-й гол в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1, третий период).
Этот гол стал 76-м в 156 матчах для россиянина в рамках плей-офф НХЛ.
Александр Овечкин разделил 12-е место по этому показателю с Марио Лемье, в активе которого также 76 голов в плей-офф – в 107 матчах.
На 11-й позиции находится Яромир Ягр (78 голов, 208 матчей), на 10-й – Жан Беливо (79 голов, 162 матча).
Рекордом владеет Уэйн Гретцки – 122 гола в 208 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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