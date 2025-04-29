Михаил Дегтярев: «В России сейчас 850 ледовых площадок. На одну приходится 185 тысяч граждан. Ставим цель – обогнать Америку. Надо до 1000 довести количества льда»

Михаил Дегтярев заявил о росте занимающихся хоккеем в России.

«Мы фиксируем прирост ежегодный в секциях по хоккею. У нас сейчас 850 ледовых площадок в России, и, конечно, все зависит от инфраструктуры – больше льда, больше участников.

На сегодняшний день 700 тысяч наших граждан занимаются хоккеем, из них – 120 тысяч детей. Поэтому прирост есть, рекорды, конечно, подталкивают и подстегивают.

Если брать сколько тысяч граждан приходится на одну площадку, то у нас 185 тысяч на одну площадку. В США 152 тысячи граждан на одну хоккейную площадку. В Канаде – 13 тысяч.

Мы предварительно себе промежуточную цель ставим – обогнать Америку. Для этого надо – очень простая математика – до 1000 довести количества льда в России.

Дальше двигаться в сторону таких стран, как Канада. Кстати, в Чехии в районе 30 тысяч человек на одну площадку.

Для этого ресурсы у нас есть – это и государственные, и частные средства», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.