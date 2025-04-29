  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «В России сейчас 850 ледовых площадок. На одну приходится 185 тысяч граждан. Ставим цель – обогнать Америку. Надо до 1000 довести количества льда»
53

Михаил Дегтярев: «В России сейчас 850 ледовых площадок. На одну приходится 185 тысяч граждан. Ставим цель – обогнать Америку. Надо до 1000 довести количества льда»

Михаил Дегтярев заявил о росте занимающихся хоккеем в России.

«Мы фиксируем прирост ежегодный в секциях по хоккею. У нас сейчас 850 ледовых площадок в России, и, конечно, все зависит от инфраструктуры – больше льда, больше участников.

На сегодняшний день 700 тысяч наших граждан занимаются хоккеем, из них – 120 тысяч детей. Поэтому прирост есть, рекорды, конечно, подталкивают и подстегивают.

Если брать сколько тысяч граждан приходится на одну площадку, то у нас 185 тысяч на одну площадку. В США 152 тысячи граждан на одну хоккейную площадку. В Канаде – 13 тысяч.

Мы предварительно себе промежуточную цель ставим – обогнать Америку. Для этого надо – очень простая математика – до 1000 довести количества льда в России.

Дальше двигаться в сторону таких стран, как Канада. Кстати, в Чехии в районе 30 тысяч человек на одну площадку.

Для этого ресурсы у нас есть – это и государственные, и частные средства», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Life.ru
logoМихаил Дегтярев
logoНХЛ
logoКХЛ
детский хоккей
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» (2:1) и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Гагарина (1-1)
36421 минуту назад
Прохор Полтапов: «Воробьев мог закончить перестройку в ЦСКА. Она всегда долго идет. «Баффало» вообще 14 лет перестраивается – все никак не может»
631 минуту назад
Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Нью-Джерси», «Миннесота» в гостях у «Вегаса», «Лос-Анджелес» против «Эдмонтона»
24сегодня, 18:00
Валиуллин останется генменеджером «Ак Барса» после поражения клуба во 2-м раунде Кубка Гагарина (Metaratings)
7сегодня, 17:45
Медведев о брендированном вагоне СКА по примеру «Зенита»: «Выиграем Кубок Гагарина – подумаем. Все должно быть по делу»
12сегодня, 16:45
Воробьев после увольнения из ЦСКА: «Я открыт для предложений из клубов КХЛ и полностью готов к работе»
22сегодня, 16:45
Журналист Богун о слухах про уход Гру из «Трактора»: «Cыну уже 25 лет, мальчик взрослый. Жены нет. Есть девушка, которая планирует приехать к нему в следующем сезоне»
18сегодня, 16:31
Гру близок к уходу из «Трактора» после завершения сезона. Семья не переехала к тренеру в Челябинск («Матч ТВ»)
65сегодня, 15:50
Макар, Веренски и Куинн Хьюз – финалисты на приз лучшему защитнику регулярки НХЛ. Кэйл номинирован в 5-й раз
13сегодня, 15:30
Фетисов о российском футболе: «Пиво – часть мирового спорта. Пусть вернут флаг и гимн – разрешим пиво на стадионах. И продавать только российское! Никакого европейского и американского»
169сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Металлурга» о Набокове: «Делаем все, чтобы он остался. Ситуация непростая, но у нас есть диалог»
10 минут назад
Экблада могут дисквалифицировать за удар в подбородок Хэйгла. Защитнику «Флориды» назначено слушание
241 минуту назад
Обладатель Кубка Стэнли Филппула завершил карьеру после 22 сезонов и 16 – в НХЛ. Он провел 1056 матчей в лиге и набрал 530 очков
2сегодня, 18:10
Второй бомбардир шведского чемпионата Холландер перешел в «Питтсбург». Клуб выбрал его на драфте НХЛ-2018
сегодня, 17:57
Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в 5-м матче против «Нью-Джерси». Андерсен пропустит игру из-за травмы
1сегодня, 17:10
8612 зрителей посетили третий матч серии молодежек «Авангарда» и СКА на «G-Drive Арене». «Омские Ястребы» победили в овертайме, сократив в счет в полуфинале МХЛ (1-2)
3сегодня, 16:10
Форварды «Бостона» Пастрняк и Лауко сыграют за сборную Чехии на ЧМ-2025
4сегодня, 16:01
Ливо сыграет во 2-м матче серии с «Локомотивом». Форвард пропустил прошлые три игры Кубка Гагарина – «Салават» победил во всех
10сегодня, 15:40
Директор «Металлурга» о возможности возвращения Гребенкина: «Он хочет еще минимум год провести в Северной Америке. Хочет доказать новому руководству и тренеру»
5сегодня, 13:51
Джереми Руа о России: «В Москве одни из самых лучших ресторанов в мире. Вкусная еда, доступные цены, высокое качество – это сумасшествие!»
4сегодня, 13:41