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Суд не привлек к уголовной ответственности подозреваемого в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона. Хоккеист погиб в результате удара лезвием конька по горлу

Суд не привлек Мэтта Петгрейва к уголовной ответственности.

В 2023 году бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. 

Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс».

По этому делу был задержан подозреваемый – хоккеист Мэтт Петгрейв. После разбирательства его не привлекут к уголовной ответственности.

«Это был шокирующий и глубоко удручающий инцидент. Королевская прокуратура и полиция Южного Йоркшира тесно сотрудничали, чтобы определить, следует ли предъявлять какие-либо уголовные обвинения другому хоккеисту, участвовавшему в матче.

После тщательного полицейского расследования и всестороннего изучения всех доказательств прокуратурой мы пришли к выводу, что нет реальной перспективы осуждения за какое-либо уголовное преступление, поэтому судебное преследование не будет осуществляться.

Мы выражаем соболезнования семье и друзьям Адама Джонсона», – сказал заместитель главного прокурора Майкл Куинн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
чемпионат Великобритании
Шеффилд
Ноттингем
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